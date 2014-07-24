伊朗领袖哈梅内伊呼吁终结以色列政权

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜7月23日 - 伊朗最高领袖哈梅内伊周三呼吁举行一场全民公投，希望生活在以色列境内的阿拉伯人和犹太人能终结以色列政权，但同时表示，在公投举行前，武装抵制是必要的。
哈梅内伊和他的前任霍梅尼多年来屡次呼吁终结以色列政权，包括通过该地区全民公投的方式。该地区以巴勒斯坦人为主。
自以色列7月8日开始进攻加沙地带以来，这是哈梅内伊首次就以色列进行公开表态，他在讲话中再次重申了这一呼吁。
哈梅内伊在德黑兰对大学生发表演讲时表示：“有合理且切实可行的方法来实现这一目的，那就是让生活并属于那里的人们通过全民公投来选择他们的政府。这样就可以结束这个篡权的假政权。”
“在等待这个冷血的杀人政权终结的过程中，有力的武装抵制是进行应对的唯一方式。”
哈梅内伊首次明确表示，他指的是以色列的解体，而非犹太人的死亡。
他在演讲中称：“以色列的毁灭是唯一的解决办法，但这并不意味着要毁灭该地区的犹太人。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译