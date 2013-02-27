克里：奥巴马打算倾听 不会提出中东和平计划

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透柏林2月26日（记者 Arshad Mohammed） - 美国国务卿克里周二称，总统奥巴马下个月访问以色列和巴勒斯坦时不会带去和平计划，而是打算倾听。
奥巴马访问中东的计划引发美国推动巴以和谈恢复的猜测，但克里在对德国学生发表讲话时淡化了这种预期。
“我们不会去那里扔下一个计划，告诉所有人他们必须做什么。我希望商讨，总统希望倾听，”克里说道。
克里表示，奥巴马中东之行结束后，美国将考虑如何寻求和平。他敦促各方冷静行事，让和平有望成为可能。
“我们希望各方都退一小步，尝试未来找到冷静和周到的处理方法，从而有机会找到和平解决方案。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
路透华盛顿4月7日 - 美国国防部官员称，美国周四对叙利亚的打击是“一次性的”，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。