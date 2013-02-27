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时事要闻 | 2013年 2月 27日 星期三 16:26 BJT

克里：奥巴马打算倾听 不会提出中东和平计划

路透柏林2月26日（记者 Arshad Mohammed） - 美国国务卿克里周二称，总统奥巴马下个月访问以色列和巴勒斯坦时不会带去和平计划，而是打算倾听。

奥巴马访问中东的计划引发美国推动巴以和谈恢复的猜测，但克里在对德国学生发表讲话时淡化了这种预期。

“我们不会去那里扔下一个计划，告诉所有人他们必须做什么。我希望商讨，总统希望倾听，”克里说道。

克里表示，奥巴马中东之行结束后，美国将考虑如何寻求和平。他敦促各方冷静行事，让和平有望成为可能。

“我们希望各方都退一小步，尝试未来找到冷静和周到的处理方法，从而有机会找到和平解决方案。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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