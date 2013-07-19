巴勒斯坦推迟决定是否恢复巴以和谈

路透拉马拉7月18日（记者 Ali Sawafta） - 就是否恢复巴以和谈，巴勒斯坦周四推迟作出决定。一名高级官员称，以色列需要满足巴勒斯坦的条件，和谈才可能重启。

巴勒斯坦的态度暗示美国国务卿克里3月以来的第六次调解访问周五可能再次无果而终。一名助手称克里与双方再次进行会谈后将飞回美国。

白宫称，美国总统奥巴马在华盛顿给以色列总理内塔尼亚胡打电话，敦促他与克里一起“尽快恢复与巴勒斯坦的谈判”。

奥巴马与内塔尼亚胡的谈话还涉及埃及、叙利亚和伊朗的安全问题。他们的谈话似乎表明，在克里推动的恢复巴以和谈问题上，白宫也在努力。巴以谈判2010年破裂。

巴勒斯坦总统阿巴斯和巴勒斯坦解放组织的领导人们在拉马拉讨论了这些问题，两轮冗长的会议后，巴勒斯坦目前明显无法恢复谈判，但愿意与克里进行进一步讨论。

“（巴勒斯坦首席谈判代表）Saeb Erekat周五将在安曼与克里先生会面，他将告知克里恢复谈判应基于两国方案和1967年的边境线，而且以色列应该接受和承认这点，”一名巴勒斯坦高级官员称。

“Saeb还将指出，巴勒斯坦领导人希望克里进一步明确有关囚犯和定居点问题的提议，”该官员说道，他所指的是巴勒斯坦希望以色列释放巴勒斯坦囚犯和停止在占领区修建犹太人定居点。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。