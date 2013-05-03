以色列总理称愿将巴以和平协议交由全民公投

路透耶路撒冷5月2日（记者 Crispian Balmer） - 以色列总理内塔尼亚胡周四表示，他将把任何与巴勒斯坦可能达成的和平协议交由全民公投。这令外界预计巴以可能很快恢复已经中断了两年多的直接对话。

这是过去三天里内塔尼亚胡第二次公开提及对最终协议举行全民公投的可能性，这也正值美国国务卿克里在华盛顿会见以色列政府官员探讨对话问题之时。

“如果我们与巴勒斯坦达成和平协议，我愿意将其交由全民公决，我愿意和你探讨你在这方面的经历，”内塔尼亚胡在会见瑞士外长Didier Burkhalter时说道。

瑞士经常就广泛议题举行全民公投。相比之下，以色列在其65年历史上从未举行过公决，以前与埃及和约旦达成的和平条约均由议会批准通过。

内塔尼亚胡领导的中右翼联盟中包括定居点运动的支持者，其中很多人强烈反对有关允许巴勒斯坦人在1967年战争中被以色列占领的土地上建国的想法。（完）

编译：王凤昌 发稿：张家伟

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