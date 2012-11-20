以色列称倾向于外交解决方案 但已准备地面进攻加沙

路透加沙/耶路撒冷11月19日电（记者 Nidal al-Mughrabi/Jeffrey Heller）---周一以色列对加沙地带数十个目标进行了轰炸，并表示准备派遣军队进入加沙的同时，更愿意通过外交途径阻止哈马斯向以色列发射火箭弹。

埃及称，停火协议或接近达成。不过，直到晚间双方猛烈的炮火并未停息，以色列总理内塔尼亚胡与高级部长们讨论了下一步计划。

美国总统奥巴马呼吁埃及总统穆尔西促成停火。穆尔西一直试图利用他对哈马斯的影响力进行努力。白宫称，奥巴马“强调了哈马斯停止发射火箭弹的必要性”。

哈马斯领导人在开罗表示，以色列挑起的争端，要看以色列怎麽平息了。以色列周三刺杀了一名哈马斯军事领导人，称其空袭是为了阻止哈马斯火箭弹袭击。

奥巴马与穆尔西通话，随後又与内塔尼亚胡通话，对以色列和巴勒斯坦平民的死亡感到惋惜。

哈马斯控制的卫生部称，以色列连续六天的空袭造成的巴勒斯坦死亡人数升至101人，其中包括24名儿童。随後在加沙的死亡将这一人数推高到106人。当地医院官员表示，遇难者中半数以上为非战斗人员。周四的火箭弹袭击导致三名以色列平民丧生。

联合国秘书长潘基文抵达开罗，希望帮助促成和平协议，他与埃及外长进行了会晤，并准备周二会见穆尔西。潘基文还计划到耶路撒冷会见内塔尼亚胡。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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