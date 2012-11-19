中国敦促各方保持克制 避免加沙局势升级

路透北京11月19日电---中国周一敦促以色列和巴勒斯坦停止冲突，避免采取任何可能导致局势进一步升级的行动。

中国历来在中东外交事务中保持低调，但数十年来一直与巴勒斯坦保持着密切关系，近几年与以色列的关系也发展良好。

外交部发言人华春莹周一在例行记者会上称：“中方对以色列持续对加沙地带发动大规模军事行动表示严重关切，对滥用武力，造成无辜平民伤亡的行为予以谴责。”

“中方支持阿拉伯国家在巴勒斯坦问题上的正义立场，赞赏并支持埃及等地区国家和阿盟为缓和当前紧张局势所做的努力。”

“我们强烈敦促有关各方特别是以方保持最大限度克制，立即实现停火，并避免采取任何可能导致局势进一步升级的行动。”

周一，以色列轰炸加沙地带数十个疑似武装分子的据点，巴勒斯坦则从该地区向以色列境内发射火箭弹，而国际社会则在加大努力促使巴以停火。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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