土耳其总理称以色列是恐怖主义国家

路透伊斯坦布尔11月19日电---土耳其总理埃尔多安周一称，炮轰加沙的以色列是“恐怖主义国家”。这凸显自2010年两国关系破裂以来，土耳其对以色列的敌视。

最近一周巴勒斯坦对以色列发动了火箭弹袭击，而以色列则对加沙地带发动空袭。周日，以色列发射的导弹造成至少11名巴勒斯坦平民丧生。

埃尔多安在伊斯坦布尔召开的欧亚伊斯兰理事会会议上表示，“那些将伊斯兰教同恐怖主义联系起来的人无视对穆斯林的大规模屠杀，无视对加沙儿童的屠杀。”

“因为这个原因，我说以色列是一个恐怖主义国家，其所作所为是恐怖主义行径，”他说道。

土耳其曾是以色列在穆斯林世界的唯一盟友，2010年以色列军舰袭击一艘救援船只，以执行对加沙地带的海军封锁，这导致两国关系破裂。在以军士兵与船上活动人士的冲突中，九名土耳其人丧生。

土耳其外长达武特奥卢周二将与阿盟各国外长一道前往加沙。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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