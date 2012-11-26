巴勒斯坦称中国支持巴加入联合国

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透北京11月23日电（记者 Michael Martina）---巴勒斯坦总统特使萨利希（Bassam al-Salhi）周五称，中国支持巴勒斯坦加入联合国。
萨利希对中国进行了为期三天的访问，讨论加沙局势。中国外交部已表态称，中国坚定支持巴勒斯坦人民争取恢复民族合法权利的正义事业，支持巴勒斯坦加入联合国等国际组织。
“他们（中国）支持巴勒斯坦人民结束被占领、建立自己国家的权利......支持巴勒斯坦加入联合国。”萨利希在与中国外交部长杨洁篪会面後接受采访时表示。
新华社引述杨洁篪的话报导称，中国支持巴勒斯坦加入联合国等国际组织，对巴方申请成为联合国观察员国表示理解、尊重和支持。
去年巴勒斯坦寻求成为联合国正式成员国，但因遭到美国反对而失败。巴勒斯坦现已取而求其次，申请“非成员国国家”地位。联合国大会有权批准该请求，目前看来定将通过。
美国表示支持巴勒斯坦建国，但希望是通过巴以谈判实现建国。若巴勒斯坦寻求成为正式成员国，须经联合国安理会批准，而美国在安理会拥有否决权。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
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