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时事要闻 | 2012年 11月 26日 星期一 11:00 BJT

巴勒斯坦称中国支持巴加入联合国

路透北京11月23日电（记者 Michael Martina）---巴勒斯坦总统特使萨利希（Bassam al-Salhi）周五称，中国支持巴勒斯坦加入联合国。

萨利希对中国进行了为期三天的访问，讨论加沙局势。中国外交部已表态称，中国坚定支持巴勒斯坦人民争取恢复民族合法权利的正义事业，支持巴勒斯坦加入联合国等国际组织。

“他们（中国）支持巴勒斯坦人民结束被占领、建立自己国家的权利......支持巴勒斯坦加入联合国。”萨利希在与中国外交部长杨洁篪会面後接受采访时表示。

新华社引述杨洁篪的话报导称，中国支持巴勒斯坦加入联合国等国际组织，对巴方申请成为联合国观察员国表示理解、尊重和支持。

去年巴勒斯坦寻求成为联合国正式成员国，但因遭到美国反对而失败。巴勒斯坦现已取而求其次，申请“非成员国国家”地位。联合国大会有权批准该请求，目前看来定将通过。

美国表示支持巴勒斯坦建国，但希望是通过巴以谈判实现建国。若巴勒斯坦寻求成为正式成员国，须经联合国安理会批准，而美国在安理会拥有否决权。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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