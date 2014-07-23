联合国称加沙平民没有安全地方藏身

路透日内瓦7月22日（记者 Stephanie Nebehay） - 联合国周二称，在人口密集的加沙地区，巴勒斯坦平民已没有安全的地方能躲避以色列的军事打击，儿童为此付出的代价最为惨重。

联合国人道主义事务协调办公室（OCHA）发言人拉尔克（JensLaerke）在新闻简布会上说：“平民确实没有安全的地方藏身。”

拉尔克指出，加沙地区人口密度估计为每平方公里4,500人，已有逾500人丧生于战火。对援助机构而言，当务之急是保护平民，转移并治疗伤者。

他透露，有近500所房屋毁于以色列的空袭，有10万人在联合国难民救济工程局下属的学校里寻求避难，他们需要食物、水和睡垫。

以色列方面也有伤亡。但联合国儿基会（UNICEF）官员图玛（Juliette Touma）指出，目前为止，在冲突中丧生的绝大多数是巴勒斯坦人，包括121名不足18岁的加沙儿童，占了平民伤亡的三分之一。儿基会称，此外还有超过900名巴勒斯坦儿童受伤。

拉尔克称，加沙地区有超过120万人得不到供水或供水非常有限，因电力系统被破坏。

他说：“此外，我们还接到关于下水道淹水的报告，这对公共健康构成威胁。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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