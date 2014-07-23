联合国称加沙平民没有安全地方藏身

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透日内瓦7月22日（记者 Stephanie Nebehay） - 联合国周二称，在人口密集的加沙地区，巴勒斯坦平民已没有安全的地方能躲避以色列的军事打击，儿童为此付出的代价最为惨重。
联合国人道主义事务协调办公室（OCHA）发言人拉尔克（JensLaerke）在新闻简布会上说：“平民确实没有安全的地方藏身。”
拉尔克指出，加沙地区人口密度估计为每平方公里4,500人，已有逾500人丧生于战火。对援助机构而言，当务之急是保护平民，转移并治疗伤者。
他透露，有近500所房屋毁于以色列的空袭，有10万人在联合国难民救济工程局下属的学校里寻求避难，他们需要食物、水和睡垫。
以色列方面也有伤亡。但联合国儿基会（UNICEF）官员图玛（Juliette Touma）指出，目前为止，在冲突中丧生的绝大多数是巴勒斯坦人，包括121名不足18岁的加沙儿童，占了平民伤亡的三分之一。儿基会称，此外还有超过900名巴勒斯坦儿童受伤。
拉尔克称，加沙地区有超过120万人得不到供水或供水非常有限，因电力系统被破坏。
他说：“此外，我们还接到关于下水道淹水的报告，这对公共健康构成威胁。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。