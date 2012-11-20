俄罗斯指责美国在巴以冲突上阻挠联合国行动

路透联合国11月19日电（记者 Michelle Nichols）---俄罗斯周一指责美国阻挠联合国安理会采取行动谴责加沙地带以色列与巴勒斯坦冲突的升级，并称其他成员国也阻挠这一议题。

不过，美国表示，安理会不损害在开罗进行的撮合以色列和哈马斯停火的努力很重要。

安理会就发表关於巴以冲突的声明举行了激烈的闭门磋商，但外交人士称，关键问题是声明内容没有提到哈马斯对以色列发动的导弹袭击。以色列称，正是这些袭击才促使其对加沙的武装分子发动进攻。

安理会成员国正与各自政府就该声明草案进行沟通，但多位外交官表示，在周二早截止日期前不太可能达成协议。

俄罗斯驻联合国大使丘尔金表示，若无法达成协议，他将提出一个决议案，於周二进行投票，呼吁结束暴力活动，对地区和国际促成和平的努力表示支持。（完）

编译：程芳 发稿：张家伟

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