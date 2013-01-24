巴勒斯坦称或将巴以问题诉诸国际刑事法庭

路透联合国1月23日（记者 Louis Charbonneau） - 巴勒斯坦周三表示，如果以色列继续推进在犹太人定居点建设住房的计划，其将别无选择，只能诉诸国际刑事法庭（ICC）。

巴勒斯坦外长马立基（Riad Malki）参加完联合国安理会关于中东的会议后对记者称，巴勒斯坦的决定很大程度上将取决于以色列在东耶路撒冷郊区外“E1”地区的行为。

“如果以色列继续实施E1（定居）计划和在耶路撒冷周边的其他相关计划，我们将会诉诸ICC，”马立基说。“我们别无选择，这取决于以色列的决定。”

巴勒斯坦此前曾暗示，将与以色列的各种纠纷诉诸ICC一个选择，马立基的上述言论则是巴勒斯坦迄今对这一选择的最直接表态。

要诉诸ICC，巴勒斯坦须先申请加入该法庭。一旦成为ICC成员，它将能够要求调查以色列的行为。

联合国大会去年11月通过决议，授予巴勒斯坦“非成员国国家”地位，此举被认为是实际上承认巴勒斯坦为独立国家，也意味着它有资格成为ICC成员。

以色列在联合国大会去年11月29日投票通过决议后宣布，将在约旦河西岸和东耶路撒冷的犹太人定居点再建3,000套住房。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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