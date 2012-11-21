希拉里抵达中东 寻求促成巴以停火

勒庞拒绝警方传唤 不就相关指控接受讯问--勒庞律师
路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。
路透加沙/耶路撒冷11月20日电（记者 Nidal al-Mughrabi/Dan Williams）---美国国务卿希拉里周二晚间会见以色列总理内塔尼亚胡，并承诺努力促成巴以在“未来几天”停火。
两人会谈期间，巴勒斯坦的火箭弹和以色列的空袭仍在继续。内塔尼亚胡表示，他更倾向於“长期”外交解决方案，但是重申准备好加大对哈马斯火箭弹袭击的回击力度。
希拉里有关未来几天谈判的言论，尤其是将在开罗会见埃及总统穆尔西，或抑制有关立即停火的谈论。巴以冲突已经持续一周，死亡超过140人，大多数为巴勒斯坦人，周二亦有两名以色列人丧生。
埃及和哈马斯官员晚间谈及停火机会，至少是某种暂时性的。不过一名哈马斯领导人晚些时候在开罗告知路透，周三以前不会宣布停火。他指责以色列不对建议作出回应。
内塔尼亚胡强调，他对中止哈马斯向以色列发射火箭弹的“长期”协议感兴趣。以色列上次於四年前进攻加沙後再也没有达成此类协议。
希拉里表示，寻求“长期结果”和埃及对和平作出贡献。她向内塔尼亚胡保证，美国对以色列安全予以坚定的支持。
“未来几天，美国将与以色列和该地区的合作夥伴们共同努力，促成加强以色列人民安全、改善加沙人民境况并促进该地区全体人民广泛和平发展的结果。”希拉里说道。
“缓解加沙紧张情势至关重要。加沙的恐怖组织对以色列发射火箭弹的行为必须中止，恢复普遍的安宁。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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