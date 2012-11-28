法国称支持巴勒斯坦成为联合国观察员国

中国外交部驳斥特朗普 称中方无意利用汇率贬值获取优势
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透巴黎/拉马拉11月27日电（记者 Noah Browning/John Irish）---法国周二称，将对巴勒斯坦申请成为联合国观察员国投赞成票，这对巴勒斯坦寻求更广泛的国际认可意义重大。
巴勒斯坦游说欧洲国家支持其成为联合国观察员国。尽管以色列也在游说各国予以反对，联合国大会料投票通过巴勒斯坦成为联合国观察员国。联合国193个成员国大部分为发展中国家，他们一直同情巴勒斯坦入联事宜。
“本周四或周五这一问题被提出时，法国将投赞成票，”法国外长法比尤斯（Laurent Fabius）在法国国民议会上宣布。
“只有依照我们的呼吁，双方立即举行不设前提条件的谈判，巴勒斯坦入联才能成为现实。”
巴勒斯坦官员暗示，他们不会立即寻求加入国际刑事法院，这是国际社会最後的担忧。
以色列、英国和美国外交官似乎认识到，无法继续阻止巴勒斯坦的行动，目前试图让巴勒斯坦保证放弃在国际刑事法院起诉以色列。
巴勒斯坦官员予以拒绝。但是，巴勒斯坦看似也在作出让步，称最终加入国际刑事法院的时间和策略将是日後内部讨论的问题。
“这是我们的权利，我们不会放弃。我们会根据事情重要性和最佳利益考虑合适的时机，”巴勒斯坦解放组织主要发言人阿什拉维（Hanan Ashrawi）说道。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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