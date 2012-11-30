联合国大会投票批准巴勒斯坦联合国观察员国地位

11月29日在约旦河西岸的巴勒斯坦城市拉马拉，巴勒斯坦总统阿巴斯发表讲话，与此同时巴勒斯坦人民涌上街头庆祝被接纳为联合国观察员国。 REUTERS/Mohamad Torokman

路透联合国11月29日电（记者 Louis Charbonneau/Michelle Nichols）---联合国大会周四以压倒性多数通过巴勒斯坦成为联合国观察员国的投票。

投票结果为138票赞成、九票反对、41票弃权。巴勒斯坦在联合国取得的这一外交胜利是美国和以色列外交上的失败。投票当天是联合国181号决议通过65周年，正是181号决议决定在巴勒斯坦境内建立一个犹太国家和一个阿拉伯国家。

英国呼吁美国利用其影响力打破巴以和平谈判的长期僵局。美国也呼吁巴以双方恢复直接谈判。

约旦河西岸和加沙地带数千巴勒斯坦人挥舞着旗帜走上街头，燃放焰火，跳起舞蹈，庆祝投票通过。

美国和以色列曾威胁扣留加沙西岸巴勒斯坦政府的资金。联合国外交官们指出，只要巴勒斯坦不试图加入国际刑事法院，以色列或不会因投票结果对巴勒斯坦进行严厉报复。

“65年前的今天，联合国大会通过了181号决议，将巴勒斯坦分成了两个国家，以色列国取得了准生证。”

“今天，联合国大会给巴勒斯坦国发出了准生证。”巴勒斯坦总统阿巴斯说道。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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