联合国周四表决巴勒斯坦的观察员国申请

路透联合国11月26日电（记者 Michelle Nichols）---巴勒斯坦当局向联合国成员国散发了一份经修改的决议草案，欲将其在联合国的地位提升为“观察员国”。联合国大会计划於周四对此进行投票。

一名西方资深外交官表示，周一分发给各国的草案仅做了细微调整，估计能够获得联合国大会批准，因大多数成员都曾是殖民地，对巴勒斯坦人怀有同情心。

伊斯兰组织哈马斯周一意外地支持巴勒斯坦总统阿巴斯寻求加入联合国的努力。哈马斯控制加沙地带，刚刚结束与以色列为期八天的冲突。阿巴斯控制约旦河西岸（West Bank）。

成为联合国观察员国後，巴勒斯坦还可以向海牙国际刑事法院起诉以色列。阿巴斯将於周四前往纽约。

以色列和美国反对巴勒斯坦在联合国的行动，呼吁阿巴斯重返和平谈判。2010年巴以谈判告吹，因以色列在约旦河西岸修建犹太人定居点。

“我们继续劝阻巴勒斯坦这麽做。我们认为这将导致情况更为复杂，或导致谈判解决这个更大目标出现倒退。”美国国务院发言人纽兰（Victoria Nuland）周一称。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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