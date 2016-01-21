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路透中文国际短讯 | 2016年 1月 21日 星期四 16:15 BJT

美国前副总统候选人佩林宣布支持特朗普

美国前副总统候选人佩林（Sarah Palin）周二表态支持共和党总统参选人特朗普，称“现状必须改变”。佩林曾担任阿拉斯加州州长，2008年总统选举中是共和党总统候选人麦凯恩的竞选搭档。尚不清楚她能否为特朗普争取到更多支持。特朗普目前在共和党参选人中支持率领先。特朗普称，他对得到佩林支持“深感荣幸”。路透

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