焦点：贵金属价格普涨之下 钯金缘何受投资者冷落？

路透伦敦5月17日 - 钯金继2015年表现惨淡之后，投资者对以该金属支持的交易所上市基金(ETF)依然兴趣缺缺，表明尽管供应缺口有望加大，但钯金今年处境可能仍很艰难。

由于矿山产量降低以及汽车产业需求增加，市场观察人士预测，今年钯金缺口将扩大。

不过，今年钯金的表现却落后于其他贵金属；钯金价格上涨了5%，黄金和铂金分别上涨了20%和17%。

资金流入以实货贵金属支持的ETF，使黄金、白银以及铂金受益，但钯金却错失良机。

“这是一个大问题，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Meneke称，“钯金曾在相当长的一段时间内被公认为看涨品种，我们一直担心如果投资者对其失去耐心会发生什么。”

他说，虽然很多分析师预计基础供需缺口会越来越大，但ETF持仓变化可能会抵消这种影响。ETF持仓变化更多地被视为库存方面的变化，而非市场供需基本面因素的变化。

“ETF持仓量自2015年300万盎司至220万盎司的峰值回落，意味着市场从供应不足转为均衡，从而在一定程度上削弱了钯金看涨题材。”

黄金ETF第一季度创下2010年以来最大季度流入规模，因金价创下近30年来最大涨幅。

监管文件显示，虽然黄金多头John Paulson减持黄金押注；而亿万富翁索罗斯和其他大型基金多年来首次重拾黄金。

但全球钯金ETF持仓量自去年年中以来下降了略超过25%，据称其中大部分都是2014年推出的总部位于约翰内斯堡的ETF持仓减少。

以兰特计价的钯金也在8月降至两年低点每盎司6,770兰特。

“当价格跌得太多，到一定时候你只能减少损失并结清头寸，”Metals Focus的分析师Nikos Kavalis说，“很多仓位是在价格高得多的时候建立的。”

上述新的南非钯金ETF启动后，其钯金持仓在2014年达到了近100万盎司。在ETF持仓逆转后，钯金失去了一个重要的需求领域。

钯金持仓已从第一季低点回升，但仍较今年年初减少近25万盎司，并处于两年低点附近。

如果情况没有更加持续的改善，钯价将继续落在后头。

“铂金和钯金自身都没有足够强劲的基本面，来使价格在当前水平基础上不断上升，”工银标准银行的分析师Tom Kendall说。

“价格要继续上涨，需要基本面有所改善，不管是供应面的继续重组，还是需求增长加快，另外还需要投资者近来重燃的热情保持下去。”

钯金ETF与其他贵金属对比图表：reut.rs/27qXF3V

钯金价格图表：reut.rs/1TkbniO

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