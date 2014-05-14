现货钯金升至2011年8月来高位

* 铂金表现为1月初来最佳

* 矿工在Lonmin铂金矿附近聚集

* 市场为欧洲央行降息作准备，公债收益率下滑提振金价

路透纽约/伦敦5月14日 -钯金周三触及两年半高位，铂金系金属继续由主要生产国南非供应忧虑带动的猛涨走势，而金价受到对欧洲进一步实施刺激措施的预期带动走强。

金价升1%，因美国公债收益率触及一年低点，此前消息人士向路透表示，下月欧洲央行降息“基本已成定局”。

在触动止损盘后，技术性买盘也活跃起来。

“铂金系金属受到南非长期罢工问题以及乌克兰地缘政治紧张局势提振，而银价和金价因触发止损盘而受到提振，”南非标准银行分析师LeonWestgate表示。

南非历史上持续时间最长、代价最高的罢工近几日演变为暴力冲突，越来越多的工人试图复工，造成四名矿工被杀。

尽管有工人试图复工，但价格仍上涨，因交易员预计在16周的罢工令全球四成的生产受阻后，复工进度缓慢。

南非是全球最大的铂金生产国，以及第二大的钯金生产国，仅次于俄罗斯。

2042GMT，现货铂金升2.08%，报1,479.75美元，为1月初来表现最好的一天，盘中稍早触及两个半月高位1,483.50美元。

现货钯金升至827.50美元的2011年8月来最高，纽约尾盘升1.5%，报825美元。

现货金升1%，报1,305.39美元，纽约商品期货交易所(COMEX)-6月期金升0.85%，收报每盎司1,305.9美元，今日涨幅为5月2日来最大。

现货银升至19.97美元的一个月高位，消息称，有117年历史的伦敦银“定盘价”将从8月起停止发布，该“定盘价”是全球价格的基准。现货银尾盘升1.3%，报19.83美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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