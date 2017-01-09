焦点：钯金大涨 因押注政府支出及减税计划将惠及汽车销售

路透伦敦1月6日 - 本周钯金走势脱颖而出，该金属去年底虽经抛售打压，但市场押注，如果中国和美国这些主要汽车市场的减税及政府增加支出因素能够促进汽车销量，钯金将会从中受益。

钯金主要出产于俄罗斯和南非，在汽车制造中用于控制排放的催化转换装置。本周钯金价格上涨近10%，把黄金、铜甚至另一铂族铂金甩在后面。铂金涨势也达到了7%。

虽说这在一定程度上反映了钯金自去年12月末因基金抛盘而大跌后的修正走势，但也说明该金属走势活跃。去年钯金的全年涨幅超过20%,为2010年以来最大。

“走势强劲背后的主要原因在于，钯金在贵金属当中基本面情况最好，”瑞银财富管理大宗商品分析师Giovanni Staunovo称。

“由于供给停滞且需求增加--受中美汽车强劲销售所推动，钯金在2017年可望连续第六年出现供不应求的景况。”

对于这样的说法，投资人显然也很买帐。分析师表示，近期价格走势可能是由纽约商业期货交易所(NYMEX)钯金期货的部位调整交易所驱动；而钯金上市交易基金(ETF)继上年出现大量资金外流后，周四报告显示在一个月内首度呈现净流入。

特朗普在11月美国总统大选中胜出后，引发工业金属价格劲扬，因其誓言降税及扩大支出。

2016年美国市场包括轿车与卡车在内的新车销量创下纪录新高。强劲的消费者信心和相对较低的燃油价格，提升了该行业的前景。

“几个月前我们还认为(汽车)销售可能要触顶，但候任的特朗普政府或许让情况发生了改变，”三菱分析师Jonathan Butler周四在路透全球黄金论坛(Reuters Global Gold Forum)上表示。

“特朗普的减税和财政刺激计划应该能改善消费者信心，而且可能增加消费者在汽车等高价商品的支出。”

大宗商品市场亦反映出看好中国政府扩大支出，中国是全球最大的工业金属消费国。一如美国，中国也是以汽油作为燃料的汽车的主要买家。

在汽油为燃料的汽车中，催化剂使用钯金的数量要高于柴油汽车；欧洲人则偏爱较多使用白金作为催化剂的柴油车。

通用汽车(GM.N)等全球汽车厂商，去年在中国的汽车销量优于预期。

一些评论人员警告称，如果减税及政府扩大支出等通货再膨胀政策，无法转换成更高的需求，那么钯金的涨势恐怕会后继无力。

“通货再膨胀政策对大宗商品有利，但钯金虽然对全球经济情况甚为敏感，但其有相当特定的需求来源--汽车，”麦格理分析师Matthew Turner表示。“单凭经济表现较佳，并不代表汽车销售也会跟着好。这是为什么我们认为会有一些疲弱情况出现。”

2017年金属价格表现图表：tmsnrt.rs/2eqHKkL

中国汽车生产图表：reut.rs/2iTtwWO

(完)