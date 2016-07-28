钯金可望创近八年半单月最佳表现 但分析师建议谨慎为宜

2009年11月16日，图为西伯利亚Krastsvetmet工厂内的钯金铸块。 REUTERS/Ilya Naymushin

* 钯金7月迄今累计已涨17%

* 钯金表现落后英国公投决定退欧后金银录得的涨幅

* 2016年金属报酬率图表（link.reuters.com/cag37s）

路透伦敦7月27日 - 钯金7月迄今累计已大涨17%，为近八年半来单月最佳表现；钯金正在追赶英国公投决定退出欧盟后其他贵金属涨势，且得益于市场对周期性资产需求增加。

然而钯金大涨与股市涨势有密切关联，而许多人认为股市涨势脆弱；钯金未能把握近年来市场趋于紧俏的机会，或许意味投资人在试图进一步大幅推高钯金价格前会暂时停下来三思。

现货钯金周三触及每盎司701美元的九个月高点，可望取得2008年2月以来单月最佳表现。

和避险黄金及白银在英国公投意外决定脱离欧盟后的涨势相比，钯金的表现显然落后。

6月24日，即英国公投之后的一天，钯金下跌3%，但金银分别上涨5%和2.4%。

“这里有某种程度的补涨，”三菱分析师Jonathan Butler称。“还有心态上也转回到冒险，这似乎正在支撑做为顺周期性工业资产的钯金，我们已有好一阵子没见到这种情形了。”

钯金基础供需状况指向市场吃紧。汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)分析师估计，过去四年钯金均呈现供给短缺，矿场产量赶不上汽车催化器需求的增长。

他们预计供应短缺的局面将持续下去，最晚到2018年，每年将短缺逾100万盎司。

尽管如此，地上库存仍压抑价格，去年钯金挫跌近三成，1月时更跌至2010年中以来最低449.55美元。

GFMS分析师Johann Wiebe指出，价格挫跌激发出新的产业需求，促使价格初步反弹回升。他称，这反倒刺激投资者的兴致，令涨势如虎添翼。

但钯金前几年未能因基本面吃紧而趁势上涨，或将令许多人心存戒慎。

“整体而言，钯金正处于一个甜蜜点--金价上扬，风险胃纳上升，股市走升，”瑞银分析师Joni Teves指出。

“但过去几年的失望情绪，仍令大家余悸犹存。”

Teves表示，从过往纪录来看，钯金目前或将对整体市场人气的转变，而非基本面更为敏感。

路透最近对全球逾250名分析师、基金经理及经纪商所做调查显示，受访者对股市今年表现的乐观情绪消退。有监于此，谨慎看待钯金站上700美元似乎是恰当的。(完)