焦点：钯价颓势反映库存充沛 无视市场长期供应缺口

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透伦敦9月4日 - 钯价跌至五年低谷，有损它号称“贵金属界指路明灯”的名号，而这也凸显出，尽管钯金属多年来存在供应短缺，但库存仍使得市场不难取得钯金属。
钯的地上库存十分充裕一事众所周知，如果对钯价表现的失望情绪，引发投资者抛售出清，这些库存的钯可能很快就流回市场。
钯需求趋软可能引发终端使用者抛售。
尽管很多大宗商品都正面临投资减少问题，但由于钯价先前表现极为亮丽，因此钯的反转情况显得特别突出。过去两年黄金和铂金节节败退时，钯价曾劲升突破每盎司900美元，创13年高位。
今年钯金暴跌26%，目前跌至每盎司573.50美元，这股跌势所反映的是市场并无供应紧俏压力，因为任何短期的供求失衡，都让大量钯库存抵消掉。
“当你仔细看各项实货流动、市场流动以及资金流动指标，可以明显看出，钯价相对一年前水前的这种疲软表现，背后必定与库存重大波动脱不了关系，”ICBC Standard Bank分析师Tom Kendall称。
“显然，很多大宗商品的价格是受投资者的预期支撑，这些预期胜过了潜在供需情况恶化的事实。我认为钯金就是一个恰当的例子。”
据行业估算，在过去五年的大部分时间里，钯金供应都不及需求，导致市场出现短缺。不过，钯金库存可以用来弥补短缺。
对钯金库存的估算相差甚远，从700万盎司至2,600万盎司不等。即便按较低估算来衡量，库存也相当于一年左右的基本供应量。
铂族金属顾问、前大众公司交易员Michael Wagner说，钯金库存遍布全球，从冶炼厂至贸易公司，到银行金库，乃至瑞士自贸区等免税区，以及私人收藏等。
纽约的CPM Group在今年稍早预计，全球钯金库存在2,500-2,600万盎司。该公司表示，投资者所持钯金库存占到全球库存总量的一半以上，其他大型持有者包括从矿企至冶炼厂乃至加工厂的业内参与者。
该组织认为，这些库存理论上都可以进入市场。
“的确似乎有大量钯金，需要多少有多少，人们似乎也愿意卖出，”CPM Group合伙人Jeffrey Christian表示。
“有人锁定长期仓位的获利，也有人原本预期价格会保持在800美元上方，现在搞不懂情况。”
他说，许多人在意识到市场供应没有之前预期的那么紧俏后全数出脱仓位。
投资者改变想法，可能使过去五年间流入上市交易基金(ETFs)的250万盎司钯金部分回流到市场。
全球钯金ETF连续五周出现外流，上月外流规模创下一年来最高。其他持有钯金库存的投资者可能也在卖出。
“汽车生产商通过远期合约买入钯金，”三菱分析师Jonathan Butler表示。“但当产能利用率下调时，就像现在因为营收降低和库存上升而下调一样，这些公司手上就有大量钯金。”
“他们可以将合约向后展期，情况严重时还可能卖回市场。显然，无论那种情况，都是在市场根本不需要的时候让钯金回流到市场。”(完)
(编译 孙国玉/汪红英/李春喜; 审校 蔡美珍/杜明霞/郑茵)
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