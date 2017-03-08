分析师Fry预计棕榈油价格到年底可能跌20%

路透吉隆坡3月8日 - 大宗商品咨询公司LMC International董事长、业内知名分析师James Fry周三表示，由于产量在去年发生厄尔尼诺现象后回升，毛棕榈油(CPO)价格到2017年最后一个季度预计会下降约20%。

Fry在一个产业会议上表示，毛棕榈油价格预计在2017年第三季平均为每吨2,500马币(林吉特)，第四季降至每吨2,250马币。

按离岸价格(FOB)，他预测第三季均价为605美元，第四季降至550美元。

自今年初以来，指标棕榈油价格下跌逾7%，年初时在逾四年高位附近。指标5月棕榈油期货周三收低1.2%至每吨2,859马币。

Fry表示，他的预测基于对2017年产量的保守估计，并假设印尼将继续支持棕榈油需求以完成生物柴油计划。

他预测今年马来西亚产量将从去年的1,730万吨增至1,990万吨，并估计全球毛棕榈油产量增幅将“远高于600万吨”。

“毛棕榈油产量今年将大幅增长。如果1999年可以作为借鉴，今年马来西亚产出将增长500万吨。我使用的是比较保守的数字，只是这一增幅的一半，”他补充道，指的是1998年发生严重的厄尔尼诺现象之后产量反弹。

“随着产出加快增长，马来西亚棕榈油总署(MPOB)库存到7月时将超过200万吨，到10-12月时将超过250万吨。”

马来西亚是全球第二大棕榈油生产国。路透调查显示，预计该国的期末库存到2月底时降到了六个月最低水平147万吨。

印尼与马来西亚合计占全球棕榈油总产量的近90%。

Fry预测，棕榈仁油库存也将上升，FOB价格到今年第四季时将跌到每吨600美元。(完)