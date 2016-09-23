棕榈油价格11月前将下跌19% 因产量回升--顶尖分析师

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透吉隆坡9月23日 - 一位顶尖产业分析师Dorab Mistry周五表示，毛棕榈油价格未来两个月料将较当前水准下滑约19%至每吨2,200马币(534美元)，因新的棕榈油作物年度产量回升。
在9月止的当前棕榈油作物年度，由于厄尔尼诺(圣婴)现象相关的乾旱抑制了主要棕榈油生产国印尼和马来西亚的产量，使得棕榈油价格上涨了9%。指标期货周四触及五个月高位，而目前报每吨2,700美元。
2015/16年度全球棕榈油产量降幅料远大于先前预测的250万吨，但明年强劲回升应该可以弥补减少的部分。
“2015/16年度整体棕榈油产量将减少逾600万吨，这样的降幅是史上前所未见，”Mistry在产业会议Globoil India上表示。但下个产油年度及日历年的产量可能强劲回升近650万吨，”他并称。
“我们不要忽略中南美洲棕榈油产量的快速增长。”
然而，Mistry称他预计2015/16年印尼和马来西亚产量降幅将远高于预期。
他预测印尼产量将下降350-400万吨，之前预测下降120万吨；预测马来西亚产量为1,783万吨，之前预测为1,844万吨。
Mistry预计2016年印尼棕榈油产量为2,850万吨，低于之前预计的3,100万吨，马来西亚产量为1,820万吨。
其它植物油方面，Mistry称，若棕榈油跌至每吨2,200马币，预计豆油离岸价将跌至每吨650美元，还称月桂油价格也必将出现修正。(完)
(编译 戴素萍/王琛；审校 于春红)
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