棕榈油价格11月前将下跌19% 因产量回升--顶尖分析师

路透吉隆坡9月23日 - 一位顶尖产业分析师Dorab Mistry周五表示，毛棕榈油价格未来两个月料将较当前水准下滑约19%至每吨2,200马币(534美元)，因新的棕榈油作物年度产量回升。

在9月止的当前棕榈油作物年度，由于厄尔尼诺(圣婴)现象相关的乾旱抑制了主要棕榈油生产国印尼和马来西亚的产量，使得棕榈油价格上涨了9%。指标期货周四触及五个月高位，而目前报每吨2,700美元。

2015/16年度全球棕榈油产量降幅料远大于先前预测的250万吨，但明年强劲回升应该可以弥补减少的部分。

“2015/16年度整体棕榈油产量将减少逾600万吨，这样的降幅是史上前所未见，”Mistry在产业会议Globoil India上表示。但下个产油年度及日历年的产量可能强劲回升近650万吨，”他并称。

“我们不要忽略中南美洲棕榈油产量的快速增长。”

然而，Mistry称他预计2015/16年印尼和马来西亚产量降幅将远高于预期。

他预测印尼产量将下降350-400万吨，之前预测下降120万吨；预测马来西亚产量为1,783万吨，之前预测为1,844万吨。

Mistry预计2016年印尼棕榈油产量为2,850万吨，低于之前预计的3,100万吨，马来西亚产量为1,820万吨。

其它植物油方面，Mistry称，若棕榈油跌至每吨2,200马币，预计豆油离岸价将跌至每吨650美元，还称月桂油价格也必将出现修正。(完)