分析师预计产量复苏令棕榈油当前价格无法持续

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透吉隆坡3月8日 - 知名行业分析师Thomas Mielke周三预测称，毛棕榈油当前的价格水平不可持续，料将下跌。
“产量正在恢复，当前价格无法持续，料将走低。”Mielke在吉隆坡参加一个行业会议时说道。他是总部位于汉堡的油籽业刊物《油世界》(Oil World)的编辑。
马来西亚指标5月棕榈油期货价格在周三早盘下滑0.8%，报每吨2,837马币。(完)
(编译 高琦 审校 张若琪)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。