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国际财经 | 2017年 3月 8日 星期三 11:59 BJT

分析师预计产量复苏令棕榈油当前价格无法持续

路透吉隆坡3月8日 - 知名行业分析师Thomas Mielke周三预测称，毛棕榈油当前的价格水平不可持续，料将下跌。

“产量正在恢复，当前价格无法持续，料将走低。”Mielke在吉隆坡参加一个行业会议时说道。他是总部位于汉堡的油籽业刊物《油世界》(Oil World)的编辑。

马来西亚指标5月棕榈油期货价格在周三早盘下滑0.8%，报每吨2,837马币。(完)

(编译 高琦 审校 张若琪)

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