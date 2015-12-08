澳洲富豪Palmer要求中信预付部分矿区使用费未获法院支持

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透珀斯12月7日 - 澳洲亿万富翁Clive Palmer(0267.HK)要求中信股份(0267.HK)预先支付4,800万美元矿区使用费的官司周一败诉，双方在矿区使用费方面一直存在争执。Palmer说中信股份应付给他在澳洲铁矿石项目的矿区使用费。
西澳高级法院判Palmer败诉，法官称原告在昆士兰州的镍业务陷入财务困境，这是影响他决定的一个因素。
“我对证据不满意...”法官Paul Allan在判决中写道。
中信2006年以4.15亿美元从Palmer旗下的Mineralogy购买了Sino Iron项目的权益，并同意一旦投产将支付矿区使用费。
但此后两家公司就所应支付的使用费金额产生争执，陷入一连串官司大战，2016年底法院还将再次开庭。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)