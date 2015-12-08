澳洲富豪Palmer要求中信预付部分矿区使用费未获法院支持

路透珀斯12月7日 - 澳洲亿万富翁Clive Palmer(0267.HK)要求中信股份(0267.HK)预先支付4,800万美元矿区使用费的官司周一败诉，双方在矿区使用费方面一直存在争执。Palmer说中信股份应付给他在澳洲铁矿石项目的矿区使用费。

西澳高级法院判Palmer败诉，法官称原告在昆士兰州的镍业务陷入财务困境，这是影响他决定的一个因素。

“我对证据不满意...”法官Paul Allan在判决中写道。

中信2006年以4.15亿美元从Palmer旗下的Mineralogy购买了Sino Iron项目的权益，并同意一旦投产将支付矿区使用费。

但此后两家公司就所应支付的使用费金额产生争执，陷入一连串官司大战，2016年底法院还将再次开庭。(完)