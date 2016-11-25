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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 15:20 BJT

全球农业：棕榈油产出在明年初料较低，短期内料支撑价格

据美国农业部数据，由于今年稍早厄尔尼诺天气引发干旱，2016年印尼和马来西亚的棕榈油产量预计较上年减少近5%，至5,880万吨。这两个国家的棕榈油产量占全球的80%。

印尼棕榈油协会执行董事Fadhil Hasan周四在巴厘岛出席会议的间隙告诉路透，今年该国棕榈油产量和出口预计下滑10-15%。

此外，印尼打算未来几年提高以棕榈油为原料的生物燃料产量，因此到2020年用于生物柴油生产的毛棕榈油需求预计增长68%，至1,060万吨，今年的需求量预计为630万吨。

周三美国豆油期货 大涨近7%，此前政府将2017年生物燃料使用目标从今年的181.1亿加仑提高至192.8亿加仑。

“我们预计价格水平将保持住，直到明年产量复苏。”辉立期货的衍生品专家David Ng表示。

明年食品业的棕榈油需求预计也将增长。(完)

(编译 王洋/李春喜; 审校 高琦/艾茂林)

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