全球农业：棕榈油产出在明年初料较低，短期内料支撑价格

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
据美国农业部数据，由于今年稍早厄尔尼诺天气引发干旱，2016年印尼和马来西亚的棕榈油产量预计较上年减少近5%，至5,880万吨。这两个国家的棕榈油产量占全球的80%。
印尼棕榈油协会执行董事Fadhil Hasan周四在巴厘岛出席会议的间隙告诉路透，今年该国棕榈油产量和出口预计下滑10-15%。
此外，印尼打算未来几年提高以棕榈油为原料的生物燃料产量，因此到2020年用于生物柴油生产的毛棕榈油需求预计增长68%，至1,060万吨，今年的需求量预计为630万吨。
周三美国豆油期货 大涨近7%，此前政府将2017年生物燃料使用目标从今年的181.1亿加仑提高至192.8亿加仑。
“我们预计价格水平将保持住，直到明年产量复苏。”辉立期货的衍生品专家David Ng表示。
明年食品业的棕榈油需求预计也将增长。(完)
(编译 王洋/李春喜; 审校 高琦/艾茂林)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。