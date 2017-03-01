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市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 22:42 BJT

美国热股：PALO ALTO NETWORKS第三季财测不及预期，盘初崩跌22%

路透3月1日 - 网络安全公司PALO ALTO NETWORKS预测的第三季营收和获利低于分析师预估。该公司执行长指出，公司的业务重组造成了一些销售执行方面的问题。

PALO ALTO NETWORKS周二收报151.90美元，周三盘初崩跌22%，报118.32美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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