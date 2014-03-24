潘功胜：应让债券违约事件顺应市场力量“自然发生”

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海3月24日 -在*ST超日(002506.SZ)公司债出现中国首例债务违约引发市场普遍关注后，央行副行长潘功胜近日表示，在防范系统性风险的前提下，让一些违约事件顺应市场力量而“自然发生”，有利于强化市场纪律的约束，端正产品发行者和投资者的行为，同时有利于财富管理市场的健康发展。
上海证券报周一引述他指出，“刚性兑付”的做法，极易扭曲市场机制并引发道德风险，在保住短期稳定的同时，将导致金融效率的下降，市场不能有效进行风险区分和确定各种风险溢价，也因此而错误抬高了无风险收益率水平，并造成风险累积。
“顺应市场力量的自发作用，并有效地管控、预防系统性金融风险，理论与现实之间、目标与策略之间，也需要准确的把握和平衡。”潘功胜特别强调，这不仅是一门技术也是一门艺术。
他同时指出，未来要加强金融产品销售的风险信息披露等合规性监控，完善产品和投资者的分级制度，建立正常的兑付和清盘机制，加快建立存款保险制度，完善金融机构的市场退出机制，推动金融机构和投资者风险自担意识。
对于目前备受关注的互联网金融的快速发展，潘功胜肯定了其积极作用。他指出，互联网金融异军突起，对于提升金融普惠性，提高金融效率，促进利率市场化都具有积极作用。
不过他表示，金融行业不同于一般行业，其风险性比较高，而且这种风险的外溢性比较强，一旦经营失败，将涉及大量存款人的利益和投资主体的利益，波及金融市场和实体经济，其影响将远远大于一般的工商企业。
“因此，相比于其他行业，国际上对于金融行业的监管也是最为严格的。”他表示，进入这一行业的经营者，需要有更高的风险意识和风险管理技术，要自觉接受金融监管，对金融监管要心存敬畏，这是对自己负责，也是对社会负责。
近期央行加大了对互联网金融的监管力度，例如紧急叫停阿里巴巴旗下支付宝、腾讯(0700.HK)旗下财付通分别与中信银行(0998.HK)(601998.SS)在虚拟信用卡业务上的合作。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
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