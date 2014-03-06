潘功胜：鼓励互联网金融的创新 但要完善监管

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京3月6日 -中国央行副行长潘功胜周四表示，鼓励互联网金融的创新，但要完善监管规则，因为不同业态监管方法和强度都不一样。
他在两会（全国政协和人大会议）间隙表示，现在很多金融活动和产品都是跨市场的，需要协同监管，要利用部际协调会议机制平台。
货币政策方面，潘功胜表示，今年宏观经济运行正常，货币政策也需要稳定性和严肃性，为经济运行提供适宜的环境，当然也会根据变化预调微调。
对于备受关注的存款保险制度，潘功胜称，存款保险制度是国家金融安全制度非常重要的组成部分。在保护消费者利益、维护金融稳定、构建金融机构市场化的退出机制方面，存款保险制度都能发挥比较好的作用。
“应该说央行的（存款保险制度）方案也比较成熟了，我们也希望能够尽快推出。”他说道。
他并称，汇率形成制度的改革是现在金融改革的重要组成部分，原则就是市场发挥更大作用，增加汇率的弹性。近期人民币汇率变化是正常波动。
此外，他认为人民银行法出台时间已很长，金融发展速度很快，和20年前有很大不同，金融危机之后也需要反思，确实到了修改的时候。
周三公布政府工作报告提出，今年要促进互联网金融健康发展，完善金融监管协调机制。
中国央行行长周小川日前表态“不会取缔余额宝等金融产品，但会加大对互联网金融的监管”。此外，两位消息人士透露，银监会周三亦展开了向银行储蓄与互联网理财情况的调研，尤其是针对“两率一致问题”。(完)
(发稿 谢衡/李文科/徐永；撰写 宿泱韫; 审校 黄凯)
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