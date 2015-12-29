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中国财经 | 2015年 12月 29日 星期二 12:57 BJT

央行副行长潘功胜兼任外管局局长 易纲不再担任此职--财新

路透北京12月29日 - 中国财新网周二报导，有关组织部门上日已任命央行副行长潘功胜兼任外管局局长，原外管局局长易纲不再担任此职，目前仍为央行副行长兼中财办副主任。

目前央行官网上仍显示易纲为央行副行长兼外管局局长。

据央行网站简历，潘功胜，1963年生，中国人民大学经济学博士，研究员。剑桥大学博士后学者及哈佛大学高级研究员。曾任中国农业银行股份有限公司执行董事、副行长。于2012年6月开始担任央行副行长一职。

（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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