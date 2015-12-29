央行副行长潘功胜兼任外管局局长 易纲不再担任此职--财新

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透北京12月29日 - 中国财新网周二报导，有关组织部门上日已任命央行副行长潘功胜兼任外管局局长，原外管局局长易纲不再担任此职，目前仍为央行副行长兼中财办副主任。
目前央行官网上仍显示易纲为央行副行长兼外管局局长。
据央行网站简历，潘功胜，1963年生，中国人民大学经济学博士，研究员。剑桥大学博士后学者及哈佛大学高级研究员。曾任中国农业银行股份有限公司执行董事、副行长。于2012年6月开始担任央行副行长一职。
（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。