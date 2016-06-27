巴拿马把增长风险和成本争议抛脑后 启用拓宽后的运河

路透巴拿马6月26日 - 巴拿马周日在欢呼声中启用了拓宽后的巴拿马运河，尽管目前航运业面临经济不确定性隐忧，扩建工程的成本超支问题也曾受到激烈争议。这项被长期推迟的拓宽工程规模总计54亿美元。

1250GMT，中国集装箱货轮“Cosco Shipping Panama”进入大西洋一侧的Agua Clara船闸，开始大约50英里长(50.45公里)的航道首航，定于2200GMT到达太平洋一侧。

拓宽以后，可在巴拿马运河中航行的船只规模上限提高了两倍，巴拿马可处理全球航运业务的98%。该国希望从竞争对手苏伊士，以及因油价下跌而占据价格优势的美国大陆运输线路手中争夺市场份额。

到2021年，巴拿马运河管理局希望该工程每年将带来21亿美元的额外收入，占国内生产总值(GDP)的2.8%。(完)