巴拿马把增长风险和成本争议抛脑后 启用拓宽后的运河

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透巴拿马6月26日 - 巴拿马周日在欢呼声中启用了拓宽后的巴拿马运河，尽管目前航运业面临经济不确定性隐忧，扩建工程的成本超支问题也曾受到激烈争议。这项被长期推迟的拓宽工程规模总计54亿美元。
1250GMT，中国集装箱货轮“Cosco Shipping Panama”进入大西洋一侧的Agua Clara船闸，开始大约50英里长(50.45公里)的航道首航，定于2200GMT到达太平洋一侧。
拓宽以后，可在巴拿马运河中航行的船只规模上限提高了两倍，巴拿马可处理全球航运业务的98%。该国希望从竞争对手苏伊士，以及因油价下跌而占据价格优势的美国大陆运输线路手中争夺市场份额。
到2021年，巴拿马运河管理局希望该工程每年将带来21亿美元的额外收入，占国内生产总值(GDP)的2.8%。(完)
(编译 王颖；审校 白云)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。