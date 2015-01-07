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时事要闻 | 2015年 1月 7日 星期三 13:36 BJT

巴拿马南部太平洋沿岸发生规模6.6级地震 未发布海啸预警

路透新加坡1月7日 - 美国地质调查局(USGS)表示，周三巴拿马沿太平洋城市David发生规模6.6级的浅层地震。最初发布震度为6.8，但稍后经USGS及太平洋海啸预警中心下修震度。

目前没有伤亡报告。地震发生之后该地区并未发布海啸预警。(完)

(编译 于春红; 审校 李婷仪)

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