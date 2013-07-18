巴拿马请联合国介入调查朝鲜军火船

路透巴拿马城7月17日（记者 Lomi Kriel） - 巴拿马周三称，已邀请联合国安理会调查一艘朝鲜船只从古巴走私军火的事件，这将令朝鲜面临更大的压力，因其可能违反联合国制裁举措。

巴拿马上周扣留了该船并查封了船上的货物。此前与朝鲜船员发生僵持，而船长试图割喉。巴拿马当局在船上发现了导弹设备、米格战斗机和其他军火，古巴称这些是“过时的”苏联时代武器，被送往朝鲜进行维修。

“此事将交给联合国安理会，他们将决定如何处置，”巴拿马安全部长Jose Raul Mulino在巴拿马城表示。

巴拿马外交部发言人Demetrio Olaciregui称，这艘名为“清川江”（Chong Chon Gang）号的船卸完货后，五名联合国调查员将在7月底抵达，其中一名调查员来自安理会。

朝鲜政府敦促巴拿马释放该船及其30多名船员。巴拿马将这些船员扣留问话。

“这些货物只是陈旧的武器，根据合法的合同，维修完成后将送回古巴，”朝鲜中央通讯社引述朝鲜外交部发言人的话报道称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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