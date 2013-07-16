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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 17:26 BJT

巴拿马扣押一艘插有朝鲜旗帜的船只并查获武器

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴拿马城7月16日 - 巴拿马总统里卡多·马蒂内利(Ricardo Martinelli)表示，巴拿马扣押了一艘从古巴驶出、插有朝鲜旗帜的船只，船上载有未申报武器。

巴拿马当局因怀疑其载有毒品而将船拦了下来，随后在装有红糖的货箱中发现了武器。这艘船只目前停靠在曼萨尼约港口附近。

马蒂内利周一晚间对巴拿马电视台表示：“我们将继续从船上卸货，以查明船上究竟藏着什么。”但他没有给出更多细节。

“不允许运输未经申报的战争武器穿越巴拿马运河。”

马蒂内利说，在船只被拦下后，这艘船的船长曾试图自杀。巴拿马当局已拘押大约35名船员。

巴拿马运河发言人表示，她目前没有掌握更多信息。

巴拿马缉毒高官Javier Caraballo对当地电视台表示，这艘船只当时正前往朝鲜途中。(完)

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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