被巴拿马扣押的朝鲜船只将很快回国--官员

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴拿马城10月17日 - 巴拿马外长费尔南多(Fernando Nunez Fabrega)周四表示，三个月前因走私古巴武器而在巴拿马被扣留的朝鲜船员和船只将很快返回朝鲜。

船员的回归也意味着三国间纠结关系的终结。今年7月，此船因走私军用武器而被巴拿马扣留，由此引发国际社会的争议。

费尔南多对路透表示，该船的修复工作已接近完成，因而船员可以乘船回国。

费尔南多表示，有鉴于联合国禁止向朝鲜出口武器的禁令，虽然联合国安理会尚未针对古巴作出惩罚决定，但这批武器很可能会被出售或分发。

他说，在船东正式签字后，这艘悬挂朝鲜国旗的船只将会返回。

巴拿马已向两名朝鲜外交官发放签证，使其尽快抵达巴拿马完成相关程序。

与此同时，费尔南多表示，35名船员中有33人“似乎不清楚其所运为何物”。

“因而，如果总检察长认定，他们无需为其行为负刑事责任，他们就无需被起诉。”（完）