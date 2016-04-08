欧洲监管机构开始清查银行是否与巴拿马文件有牵连

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透伯尔尼/日内瓦4月7日 - 欧洲各银行业监管机构已经开始清查，当地银行业者是否与巴拿马文件(Panama Papers)大规模泄露事件有牵连，这些文件揭示了如何利用离岸公司来为客户隐匿财富。
瑞士金融市场监管局(FINMA)周四称，各银行必须打击洗钱活动。当前日内瓦检方正开展刑事调查。
上述从巴拿马律师事务所Mossack Fonseca泄露出来的文件跨度长达四十年，该律所专门从事设立离岸公司，在苏黎世和日内瓦都有办公室。文件表明全球各行普遍采用此类工具，由此引发了全球的相关调查。
英国金融市场行为监管局(FCA)周四称，该局已经写信给20家银行以及其他金融机构，要求其说明是否牵涉到巴拿马文件以及相关情况，截止期限为4月15日。
根据国际调查记者同盟(International Consortium of Investigative Journalists，简称 ICIJ)，汇丰及其关联公司在Mossack Fonseca帮助下设立了2,300多家空壳公司。对于有关汇丰利用离岸机构帮助客户搞税务欺诈的联想，汇丰予以驳斥。
法国金融监管机构ACPR周四也表示，已告知法国各行提交更多关于其业务与避税天堂之间关联的信息。
据一消息人士周一告诉路透，德国金融监管局(Bafin)也在调查德国的银行在其中的角色。
瑞典、荷兰和奥地利的监管机构本周稍早表示，他们正在调查上述文件中提到的银行。(完)
(编译 孙国玉；审校 张明钧)
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。