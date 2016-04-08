欧洲监管机构开始清查银行是否与巴拿马文件有牵连

路透伯尔尼/日内瓦4月7日 - 欧洲各银行业监管机构已经开始清查，当地银行业者是否与巴拿马文件(Panama Papers)大规模泄露事件有牵连，这些文件揭示了如何利用离岸公司来为客户隐匿财富。

瑞士金融市场监管局(FINMA)周四称，各银行必须打击洗钱活动。当前日内瓦检方正开展刑事调查。

上述从巴拿马律师事务所Mossack Fonseca泄露出来的文件跨度长达四十年，该律所专门从事设立离岸公司，在苏黎世和日内瓦都有办公室。文件表明全球各行普遍采用此类工具，由此引发了全球的相关调查。

英国金融市场行为监管局(FCA)周四称，该局已经写信给20家银行以及其他金融机构，要求其说明是否牵涉到巴拿马文件以及相关情况，截止期限为4月15日。

根据国际调查记者同盟(International Consortium of Investigative Journalists，简称 ICIJ)，汇丰及其关联公司在Mossack Fonseca帮助下设立了2,300多家空壳公司。对于有关汇丰利用离岸机构帮助客户搞税务欺诈的联想，汇丰予以驳斥。

法国金融监管机构ACPR周四也表示，已告知法国各行提交更多关于其业务与避税天堂之间关联的信息。

据一消息人士周一告诉路透，德国金融监管局(Bafin)也在调查德国的银行在其中的角色。

瑞典、荷兰和奥地利的监管机构本周稍早表示，他们正在调查上述文件中提到的银行。(完)