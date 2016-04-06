专访：巴拿马律所称遭到外部黑客攻击 数据泄漏非内部人所为

路透巴拿马城4月5日 - 处于数据泄漏丑闻核心的巴拿马律师事务所Mossack Fonseca周二表示，自己是公司外部黑客攻击的受害者，并已向检方提出投诉。

创始合伙人Ramon Fonseca表示，该律所没有犯法，所有业务都是合法的。他在接受路透专访时还表示，该律所也没有销毁任何文件或者帮助任何人逃税及洗钱。

他补充说，国际调查记者同盟等媒体组织在调查中发布的公司邮件摘录是“断章取义”，而且遭到错误解读。

“我们排除是内部人所为。这不是泄漏。这是黑客事件，”现年63岁的Fonseca在位于巴拿马城4商业区的公司总部表示，“我们有自己的理念，并且遵守该理念，”他说，没有展开阐述。

“我们已经向司法部长办公室提出相关投诉，一个政府机构正在研究此事，”他补充说，两侧坐着两名媒体顾问。

在超过1,150万份、跨度长达四十年的文件从上述律所泄露后，世界各国政府周一开始针对一些富人及政要可能存在金融不法行为展开调查。

上述文件被称为“巴拿马文件”(Panama Papers)，泄露了诸多要人的金融活动，其中包括俄罗斯总统普京的朋友、英国和巴基斯坦总理的亲属以及乌克兰总统。

冰岛总理贡劳格松(Sigmundur David Gunnlaugsson)周二辞职，成为第一位因“巴拿马文件”而中箭落马的政要。

“这些(电邮)都是断章取义，”Fonseca称。

“唯一证明有罪的是黑客，”Fonseca表示，“没有人去谈论这一点，情况就是这样的。”(完)