综述：各国政要否认涉嫌“巴拿马文件”披露的不法行为 检方展开调查

2016年4月4日， “巴拿马文件”泄露后冰岛民众在雷克雅未克街头抗议，要求总理贡劳格松下台。 REUTERS/Stigtryggur Johannsson

路透伦敦/巴拿马城4月4日 - 世界各国政府周一开始针对一些富人及政要可能存在金融不法行为展开调查，此前巴拿马一家专门从事设立离岸公司的律所泄露了跨度长达四十年的相关文件。

该文件被称为“巴拿马文件”(Panama Papers)，泄露了全球诸多政要以及公众人物的金融活动，其中包括俄罗斯总统普京的朋友、英国、冰岛和巴基斯坦总理的亲属，以及乌克兰总统。

虽然在离岸公司放置资金并不违法，但收到上述泄密文件的记者表示，他们可能会提供隐匿财富的相关证据，这些财富有可能通过逃税、洗钱、毒品交易或其他非法手段得来。

这家名为Mossack Fonseca的律所否认存在不法活动，并称自身是揭露隐私行动的受害者。该公司表示其为全球客户设立了超过240,000家离岸公司。

全球各国检察机关和监管机构开始审查国际调查记者同盟(International Consortium of Investigative Journalists，ICIJ)的调查报告，周一对此事做出回应的政要人物要么予以否认，要么拒绝置评。

美国司法部发言人称，将确定是否有证据证明存在腐败或其他违反美国法律的行为。白宫发言人表示，“尽管这些交易中很多都缺乏透明度”，但美国专家可以发现他们是否违法制裁举措或法律。

法国的金融检察机关宣布，开始对严重税务欺诈行为展开初步调查。

德国财政部发言人周一表示，德国也将“介入”此案。接近德国金融监管局(Bafin)的消息人士称，该监管局正在调查此事。

澳洲、奥地利、瑞典和荷兰等国家表示，他们已经针对基于超过1,150万份文件的指控开始调查。银行业者因涉嫌帮助客户在境外隐藏财富，成为关注焦点。

阿根廷的反对党要求中右翼总统马克理(Mauricio Macri)做出解释，因为他是巴哈马一家离岸公司的董事，而这家公司以前与他的富豪父亲的生意有关系。

而在巴西，总统罗塞夫的内阁也正处在腐败危机的风口浪尖。当地报纸the O Estado de S.Paulo报导称，据悉有七个政党的政客是Mossack Fonseca的客户。但他们中间没有人属于罗塞夫所在的劳工党。

巴西的税务机构称，它将核实那些文件中有关离岸避税的信息，对于离岸账户中的未申报资产将处以相当于资产价值150%的罚款。

**文件有40年的记录**

那些文件包含从1977年至去年12月的记录，泄露给了全球与ICIJ有合作的逾100家新闻机构。

“鉴于这些文件披露的惊天内幕，我认为这次泄露将可能成为离岸公司界遭受到的最大一次打击，”ICIJ主管Gerard Ryle说。

克里姆林宫表示，这些文件“没有任何具体内容和新内容”。英国首相卡梅伦的发言人表示，卡梅伦已故父亲与一家离岸公司的关系是“个人私事”。

巴基斯坦否认总理谢里夫家族有任何不当行为。文件亦称他的女儿和儿子与离岸公司有关联。

乌克兰总统波罗申科维护其关于透明性的承诺。此前一些议员要求调查文件所说的他利用离岸公司避税。

冰岛总理贡劳格松面临要求其辞职的呼声。ICIJ表示，他和妻子与一家秘密离岸公司有关联。他的政治对手提出了不信任动议。

“我肯定不会(辞职)，因为我们所看到的事实是，我妻子一直在纳税，”他对路透电视表示。

**道德上不可接受**

英国卫报表示，这些文件显示一个秘密离岸交易网络和20亿美元的贷款牵涉到普京的亲信。

普京发言人称这些报导是“普京恐惧症”的表现。

英国政府索要泄密报告的副本。这份文件可能让首相卡梅伦处境尴尬，他曾公开表示反对逃税和避税。

英国税务海关总署执法部门主管Jennie Granger表示，政府将认真研究这些文件，“并据其采取迅速和适当的行动”。

卡梅伦的发言人拒绝评论首相家人是否把钱投入了首相父亲创建的离岸基金，称这是“个人私事”。

澳洲税务局表示，正在调查逾800个Mossack Fonseca的富豪客户，其中120多人与一个位于香港的离岸服务提供商有关联。该局没有说出这家提供商的名字。

**数据库“被黑”**

Mossack Fonseca的主管Ramon Fonseca一直否认有任何不法行为，但表示公司数据库曾经被黑客成功但“有限”地侵入。他说，这次黑客攻击和数据泄露是“针对隐私的国际行动”。Fonseca直到3月份还是巴拿马政府高级官员。

总部在英国的税收正义网络(Tax Justice Network)表示，国际社会几乎没有对秘密天堂巴拿马采取什么措施。巴拿马一直拒绝签署全球透明规则。

经济合作暨发展组织(OECD)表示，巴拿马“必须整顿”。OECD表示，在这次泄露事件之前就警告过20国集团(G20)的财长们，巴拿马正在反悔与其它国家共享账户信息的承诺。

“巴拿马不满足国际税务透明标准的后果，现在呈现在公众视线之中，”OECD秘书长葛利亚在声明中表示。(完)