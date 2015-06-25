巴拿马问鼎年度幸福指数排名 美国排名下滑--Gallup

周三公布的年度幸福指数排名中，巴拿马问鼎，阿富汗垫底，美国的排名大幅下滑。该指数名为盖洛普-Healthways全球幸福指数，美国在145个国家和地区中排名第23，去年的排名为第12。指数编纂者Dan Witters说：“巴拿马的居民每天很快乐，欢声笑语，享受生活，没有太多压力和担忧。”路透