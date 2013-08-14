巴拿马或释放所扣朝鲜船员--官员

路透巴拿马城8月13日（记者 Lomi Kriel） - 熟悉情况的一名巴拿马政府官员周二称，巴拿马可能在一个月左右的时间内释放朝鲜“清川江”号上的35名船员，该船因试图将藏在1万吨糖下面的古巴武器走私至朝鲜而被扣。

“他们不久后将离开，估计在一个月内，很可能他们会返回朝鲜，不过也有可能会先到古巴，随后返回朝鲜，”该官员匿名表示。

巴拿马在联合国安理会判定该船是否触犯朝鲜军火禁运前，不会对朝鲜提出的通过“外交方式”处理该船的要求作出回应。

巴拿马指控这些船员试图通过巴拿马运河运输未申报军火，威胁巴拿马安全。该官员并未透露这些船员可能被释放的原因以及如何处理指控。

六名联合国安理会专家组成的工作组周一抵达巴拿马，并将发布有关这些武器是否违反朝鲜军火禁运的报告。

朝鲜周四通过其驻哈瓦那大使馆向巴拿马发送了一封电子邮件，希望获得“友好合作，通过“外交方式”解决该问题。

“和朝鲜人没什么可谈的。这事无法通过外交途经解决，而且已经在联合国安理会的掌控下了，”该官员表示。

不过该官员表示，巴拿马将允许朝鲜官员与船上的人员见面，见面的事情将由国际红十字会帮助协调。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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