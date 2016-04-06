“巴拿马文件”涉事律所称遭外部黑客攻击 已诉诸检方

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透巴拿马城4月5日（记者 Elida Moreno/Enrique Pretel） - 巴拿马律所Mossack Fonseca创始合伙人Ramon Fonseca周二称，该律所是外部黑客攻击的受害方，已向检方提起告诉。
该律所主要为客户办理离岸公司相关手续，创始合伙人Ramon Fonseca称，该律所未违反法律，所有经营活动均合法。他接受路透采访时还称，该律所从未销毁任何文件，也从未帮助任何人逃税或洗钱。
他表示，国际调查记者同盟（ICIJ）及其他媒体组织调查报导中发布的公司电子邮件内容被“断章取义”且被曲解。
该律所逾1,150万份文件被泄漏，激起轩然大波。公众感到愤怒的是，在许多人节衣缩食、日子艰难的情况下，一些权贵却能够隐匿财富、避税。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。