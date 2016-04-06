“巴拿马文件”涉事律所称遭外部黑客攻击 已诉诸检方

路透巴拿马城4月5日（记者 Elida Moreno/Enrique Pretel） - 巴拿马律所Mossack Fonseca创始合伙人Ramon Fonseca周二称，该律所是外部黑客攻击的受害方，已向检方提起告诉。

该律所主要为客户办理离岸公司相关手续，创始合伙人Ramon Fonseca称，该律所未违反法律，所有经营活动均合法。他接受路透采访时还称，该律所从未销毁任何文件，也从未帮助任何人逃税或洗钱。

他表示，国际调查记者同盟（ICIJ）及其他媒体组织调查报导中发布的公司电子邮件内容被“断章取义”且被曲解。

该律所逾1,150万份文件被泄漏，激起轩然大波。公众感到愤怒的是，在许多人节衣缩食、日子艰难的情况下，一些权贵却能够隐匿财富、避税。（完）