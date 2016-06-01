独家：亚洲监管当局要求银行披露巴拿马文件相关资讯--消息

路透香港6月1日 - 据熟悉情况的消息人士透露，香港和新加坡监管当局已要求在当地营业的银行，披露是否与“巴拿马文件”提到的实体或个人有业务往来。

巴拿马文件显示，香港是全球创建空壳公司最为活跃的中心。空壳公司可用作许多合法目的，但也可用于隐匿资产或避税。

根据两名了解情况的消息人士，香港金融管理局(HKMA)和新加坡金融管理局(MAS)4月向一些银行发出信函。消息人士称，两家监管机构未设定回复的截止期限。

一名看过香港金管局给当地银行信函的消息人士称，文件询问了银行与16-18个巴拿马文件披露名称的往来情况。

消息人士未透露哪些银行收到金管局的信函，以及巴拿马文件涉及的名单。

驻香港的银行业人士告诉路透，巴拿马文件在香港引发了一大波合规行动，银行都在仔细梳理自己的账目，以确保没有问题。

香港金融管理局在声明中表示，定期从银行收集关于各种情况及各类风险的信息，但不能透露详细情况。其中包括与反洗钱或打击恐怖主义融资相关的风险。

新加坡金管局没有提供新的评论，但提到5月10日发布的声明。该声明称，正在评估与巴拿马文件相关的最新信息。

“如果有证据显示任何新加坡个人或实体有不法行为，我们将毫不犹豫地采取有力的监管与执法行动，”声明表示。

路透联系了几家在新加坡金管局及香港金融管理局管辖地区开展业务的大型银行，但当被问及是否收到信件时，他们拒绝评论。

据两名消息人士，新加坡金管局及香港金融管理局正在试图查明，在其管辖地区内营业的银行业者在与巴拿马文件中提到的客户来往时，是否进行了尽职调查和检查了资金来源。

一位消息人士称，新加坡的一些银行已经回复了金管局的要求。

巴拿马文件让逃税行为成为全球关注热点。该文件反映出世界各地的政界人士和商人是怎样大肆利用避税天堂来逃税。

香港、新加坡和中国大陆都是巴拿马律师事务所Mossack Fonseca业务最繁忙的地方。Mossack Fonseca与超过2,200家银行、律师事务所、公司秘书处以及其他中间人有来往。

国际调查记者同盟(ICIJ)披露的部分泄露资料显示，51,295个海外实体和25,982名个人与香港有关，4,188家实体和33,290名个人与中国大陆有关。

中国大陆的一些人士是通过香港把钱转移出去。

在香港金管局和新加坡金管局出手之前，全球各地的监管机构已经采取了一系列举措打击金融机构的违规行为以及境外隐匿资产。

美国纽约州监管机构上月要求在当地营业的13家外国银行提交与一家巴拿马律所的业务往来信息，该律所参与成立了数千家空壳公司。

香港和新加坡是亚洲两大海外财务管理中心。

新加坡金管局上个月撤销瑞士瑞意银行(BSI)在新加坡的商业银行执照，并要求它关闭在当地业务，因其严重违反新加坡反洗钱规定以及存在其它管理不善问题。(完)