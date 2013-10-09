松下明年3月底前将退出等离子电视面板业务

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透东京10月9日 - 知情消息人士周三对路透表示，日本松下(Panasonic)(6752.T)已决定在截至2014年3月的当前财年结束前退出等离子电视面板业务。
松下退出这块举步维艰的业务，外界对此预期已久，不过退出的速度比一些分析师预期的更快。消息人士称，该业务部门的数百名员工将进行内部转岗。
消息人士还称，松下关闭其位于日本西部的最后一家等离子电视面板工厂，将发生逾400亿日圆(4.13亿美元)减值损失。
松下在声明中称，将继续考虑有关等离子电视面板业务的其它选择，但尚未做出决定。(完)
(编译 白云; 审校 郑茵)
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