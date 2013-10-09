松下明年3月底前将退出等离子电视面板业务

路透东京10月9日 - 知情消息人士周三对路透表示，日本松下(Panasonic)(6752.T)已决定在截至2014年3月的当前财年结束前退出等离子电视面板业务。

松下退出这块举步维艰的业务，外界对此预期已久，不过退出的速度比一些分析师预期的更快。消息人士称，该业务部门的数百名员工将进行内部转岗。

消息人士还称，松下关闭其位于日本西部的最后一家等离子电视面板工厂，将发生逾400亿日圆(4.13亿美元)减值损失。

松下在声明中称，将继续考虑有关等离子电视面板业务的其它选择，但尚未做出决定。(完)

(编译 白云; 审校 郑茵)

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