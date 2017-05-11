Panasonic预测财年获利增长21% 因汽车相关投资开始见效

路透东京5月11日 - 日本Panasonic (6752.T)周四称，预计截至3月止财年的营业利润增长21%，因在先进汽车零配件方面的投资开始见效。

Panasonic预测，营业利润将从上年的2,768亿日圆，增至3,350亿日圆(29.3亿美元)。

汤森路透汇编的平均预测为3,462.8亿日圆。

Panasonic明年将迎来成立100周年，该公司目前正在将重心向汽车制造商等企业客户转移，以避开利润率较低的消费电子领域的价格竞争。(完)