Panasonic预测财年获利增长21% 因汽车相关投资开始见效

美股受油价和消费类股拖累走低 市场担忧美联储升息路径
路透6月20日 - 美国股市周二下跌，油价大跌打压能源股，且零售股下挫，因担忧亚马逊提振其服装业务的计划，投资者也担忧美国联邦储备委员会(美联储/FED)未来升息路径。
路透东京5月11日 - 日本Panasonic (6752.T)周四称，预计截至3月止财年的营业利润增长21%，因在先进汽车零配件方面的投资开始见效。
Panasonic预测，营业利润将从上年的2,768亿日圆，增至3,350亿日圆(29.3亿美元)。
汤森路透汇编的平均预测为3,462.8亿日圆。
Panasonic明年将迎来成立100周年，该公司目前正在将重心向汽车制造商等企业客户转移，以避开利润率较低的消费电子领域的价格竞争。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透6月20日 - 美国股市周二下跌，油价大跌打压能源股，且零售股下挫，因担忧亚马逊提振其服装业务的计划，投资者也担忧美国联邦储备委员会(美联储/FED)未来升息路径。
路透纽约6月20日 - 油价周二下跌约2%，布兰特原油收于七个月低位，美国原油收于9月以来最低，此前几个关键产油国的供应增加，盖过了石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产执行率升高带来的影响。
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。