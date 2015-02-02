Panasonic停止在中国生产电视--消息人士

沪深证交所两融余额周三减少53.8亿元 创近三个月新低
路透上海5月11日 - 中国股市沪综指周三收跌0.90%。沪深证交所融资融券余额当日减少53.8亿元人民币，连续四日下降；两市两融余额为8,957.5亿元，创近三个月新低。
路透东京1月31日 - Panasonic (6752.T)一名公司消息人士周六表示，Panasonic已经停止在中国的电视机制造业务，并计划了结其在山东的合资企业。由于定价压力沉重，多家日本电子产品企业已相继撤出海外电视市场。
这位不愿具名的消息人士表示，Panasonic已于周五结束在山东的生产，不过消息尚未正式宣布，该厂约有300名员工。
日本经济新闻稍早报导表示，Panasonic将退出中国与墨西哥的电视制造业务。报导称，Panasonic将出售该墨西哥制造厂；该厂每年产能约50万台，多数销往美国。
路透尚无法确认Panasonic将撤出墨西哥的计划。Panasonic目前在墨国有两家电视机制造厂。(完)
(编译 陈宗琦；审校 于春红)
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