Panasonic停止在中国生产电视--消息人士

路透东京1月31日 - Panasonic (6752.T)一名公司消息人士周六表示，Panasonic已经停止在中国的电视机制造业务，并计划了结其在山东的合资企业。由于定价压力沉重，多家日本电子产品企业已相继撤出海外电视市场。

这位不愿具名的消息人士表示，Panasonic已于周五结束在山东的生产，不过消息尚未正式宣布，该厂约有300名员工。

日本经济新闻稍早报导表示，Panasonic将退出中国与墨西哥的电视制造业务。报导称，Panasonic将出售该墨西哥制造厂；该厂每年产能约50万台，多数销往美国。

路透尚无法确认Panasonic将撤出墨西哥的计划。Panasonic目前在墨国有两家电视机制造厂。(完)

(编译 陈宗琦；审校 于春红)

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