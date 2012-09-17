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国际财经 | 2012年 9月 17日 星期一 14:59 BJT

松下部分在华工厂因遭反日人士攻击暂停生产

路透东京9月17日电---日本电子业巨擘松下(Panasonic)(6752.T)已暂停在中国的两家电子配件工厂的生产,并关闭了另一家工厂,通知员工回家,此前工厂遭到反日抗议人士的攻击.

暂停生产的工厂将在评估损失後重新开工.

松下在东京的发言人Atsushi Hinoki称,另一处工厂因为遭到数位工人"蓄意破坏"生产设施而关闭,关闭状态将持续到周二.(完)

--编译 白云;审校

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