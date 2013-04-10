路透专访：日本Panasonic欧洲主管称欧洲消费电子产品营收未下滑

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 欧洲消费电子产品营收并未下滑
* 未来一年的员工数量料保持稳定
* 计划在慕尼黑新建一座自动化研发工厂
路透维也纳4月9日 - 日本Panasonic 欧洲业务主管Laurent Abadie表示，虽然在刚刚结束的会计年度中，公司业务在全球市场的表现不佳，但在欧洲市场的消费电子产品营收并未下滑。
“我们的消费电子业务在欧洲的表现相当不错，”Abadie对路透表示，并补充称该公司在未来12个月内并不打算裁减欧洲的员工总数。
“会计年度已于3月底结束。虽然整体市场大幅下滑，但我们在欧洲的消费电子产品营收并未减少，”Abadie在维也纳接受专访时称。
Panasonic在欧洲的员工总数为12,000人，该市场营收在公司总营收中占比约为10%。
Panasonic社长津贺一宏上个月对记者表示，该公司将扩大自动化和住宅开发业务。他去年曾说该公司在消费电子领域是个“失败者”，让投资者感到意外。
Abadie称，“公司内部有许多人都在问题同一个问题：为什么是欧洲？从根本上讲，与其他地区相比，我们在欧洲的表现非常不错。”
他认为该公司在欧洲市场的相对成功归因于，尽管经济危机还未消退，但消费者仍愿意在高端产品上花钱(只要产品物有所值)，还得益于公司在行销方面的高额投资和本地的设计中心。
“我们拥有非常强大的品牌形象，我们在零售网络拥有强有力的合作伙伴，现在我们已被视为一家成功的公司，市场份额也在提升，”他说。
Panasonic向市场研究组织GfK提供的数据显示，韩国三星电子2月在欧洲五大消费电子市场的占有率为26%，LG电子为12%，Panasonic以10%紧随在后。
数据还显示，飞利浦 ，索尼 ，佳能 和Nikon 的市占率则仅为个位数。
不过Abadie还称，消费电子业务在Panasonic整体业务组合中的比重将会下降，因为该市场竞争依然激烈，而且公司增加了能源设备和自动化零部件等其他产品的生产。
他说，可能关闭一些欧洲的工厂，但也会新建一些工厂，包括在德国慕尼黑建立的自动化研发工厂。该厂应会雇佣约300人，并于明年投入运转。
“会有一些调整，但我认为整体而言不会有大的改变，”Abadie说。(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币