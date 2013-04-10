路透专访：日本Panasonic欧洲主管称欧洲消费电子产品营收未下滑

* 欧洲消费电子产品营收并未下滑

* 未来一年的员工数量料保持稳定

* 计划在慕尼黑新建一座自动化研发工厂

路透维也纳4月9日 - 日本Panasonic 欧洲业务主管Laurent Abadie表示，虽然在刚刚结束的会计年度中，公司业务在全球市场的表现不佳，但在欧洲市场的消费电子产品营收并未下滑。

“我们的消费电子业务在欧洲的表现相当不错，”Abadie对路透表示，并补充称该公司在未来12个月内并不打算裁减欧洲的员工总数。

“会计年度已于3月底结束。虽然整体市场大幅下滑，但我们在欧洲的消费电子产品营收并未减少，”Abadie在维也纳接受专访时称。

Panasonic在欧洲的员工总数为12,000人，该市场营收在公司总营收中占比约为10%。

Panasonic社长津贺一宏上个月对记者表示，该公司将扩大自动化和住宅开发业务。他去年曾说该公司在消费电子领域是个“失败者”，让投资者感到意外。

Abadie称，“公司内部有许多人都在问题同一个问题：为什么是欧洲？从根本上讲，与其他地区相比，我们在欧洲的表现非常不错。”

他认为该公司在欧洲市场的相对成功归因于，尽管经济危机还未消退，但消费者仍愿意在高端产品上花钱(只要产品物有所值)，还得益于公司在行销方面的高额投资和本地的设计中心。

“我们拥有非常强大的品牌形象，我们在零售网络拥有强有力的合作伙伴，现在我们已被视为一家成功的公司，市场份额也在提升，”他说。

Panasonic向市场研究组织GfK提供的数据显示，韩国三星电子2月在欧洲五大消费电子市场的占有率为26%，LG电子为12%，Panasonic以10%紧随在后。

数据还显示，飞利浦 ，索尼 ，佳能 和Nikon 的市占率则仅为个位数。

不过Abadie还称，消费电子业务在Panasonic整体业务组合中的比重将会下降，因为该市场竞争依然激烈，而且公司增加了能源设备和自动化零部件等其他产品的生产。

他说，可能关闭一些欧洲的工厂，但也会新建一些工厂，包括在德国慕尼黑建立的自动化研发工厂。该厂应会雇佣约300人，并于明年投入运转。

“会有一些调整，但我认为整体而言不会有大的改变，”Abadie说。(完)