Panasonic将停止在欧洲出售智能手机--社长

路透东京10月31日电---Panasonic(6752.T)周三表示,在新一轮业务重组中将停止在欧洲出售智能手机,冻结在马来西亚太阳能工厂的投资计划,并整合国内的小型锂电池生产.

Panasonic社长津贺一宏在记者会前公布的演示文档中表示,到明年4月,该公司将把业务部门的数量由88个缩减至56个.

在发布声明之前,Panasonic预测在截止明年3月的会计年度将遭受近100亿美元的净亏,因此前进行的手机与太阳能面板业务收购,进行数十亿美元的商誉减记.

--编译 李春喜;审校 田建华

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