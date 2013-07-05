日本个股：Panasonic将关闭在匈牙利太阳能电池工厂--日本经济新闻

路透7月5日 - 据日本经济新闻报导，Panasonic 计划在明年3月关闭其在欧洲唯一的太阳能电池工厂，并遣散该厂约500名工人。

报导还称，位于匈牙利的该工厂将于9月停产。这样一来，Panasonic仅在日本大阪、滋贺县以及马来西亚各有一家太阳能电池工厂。

欧洲太阳能市场由英利绿色能源控股 等中国供应商主导。由于欧盟对进口自中国的太阳能面板征收惩罚性关税，导致市场不断萎缩。

报导称，日本太阳能市场不断增长，加之日圆疲弱，促使Panasonic将生产从欧洲转回日本。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)