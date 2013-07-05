日本个股：Panasonic将关闭在匈牙利太阳能电池工厂--日本经济新闻

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透7月5日 - 据日本经济新闻报导，Panasonic 计划在明年3月关闭其在欧洲唯一的太阳能电池工厂，并遣散该厂约500名工人。
报导还称，位于匈牙利的该工厂将于9月停产。这样一来，Panasonic仅在日本大阪、滋贺县以及马来西亚各有一家太阳能电池工厂。
欧洲太阳能市场由英利绿色能源控股 等中国供应商主导。由于欧盟对进口自中国的太阳能面板征收惩罚性关税，导致市场不断萎缩。
报导称，日本太阳能市场不断增长，加之日圆疲弱，促使Panasonic将生产从欧洲转回日本。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。