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货币新闻 | 2014年 4月 15日 星期二 07:57 BJT

日本个股：Panasonic和富士通达成基本协议，将成立一家芯片公司--消息

路透东京4月15日 - 两位知情人士周二透露，日本Panasonic 和富士通 已达成基本协议，将在今年秋季成立一家公司，这是双方合并旗下芯片设计和开发业务计划的一部分。

这两位知情人士表示，新公司资本将达500亿日圆(4.909亿美元)，其中富士通注资200亿日圆，Panasonic注资100亿日圆，剩余资金则由日本政策投资银行(DBJ)提供。

他们还称，Panasonic和富士通打算将旗下约3,000名员工转移到这家新公司。(完) (编译 许娜；审校　戴素萍)
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